Rimborsi pagamenti con carte o app da dicembre: ecco la novità (Di domenica 13 dicembre 2020) Interessanti novità in arrivo per coloro che preferiscono pagare attraverso l’uso dei più moderni mezzi, al posto del denaro contante. A partire dal primo dicembre del 2020, secondo quanto previsto dal decreto Agosto recentemente varato, chi si servirà delle app per smarphone o delle carte per pagare gli acquisti, potrà contare su un rimborso pagamenti o cashback. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più su cosa cambia tra garanzia italiana e garanzia europea, in materia di acquisto di prodotti, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Come accennato sopra, si tratta di una novità che tra qualche mese sarà pienamente operativa su tutta la penisola, per quanto riguarda gli acquisti di servizi o beni. Tuttavia, dovrà seguire un documento attuativo di questa ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 13 dicembre 2020) Interessantiin arrivo per coloro che preferiscono pagare attraverso l’uso dei più moderni mezzi, al posto del denaro contante. A partire dal primodel 2020, secondo quanto previsto dal decreto Agosto recentemente varato, chi si servirà delle app per smarphone o delleper pagare gli acquisti, potrà contare su un rimborsoo cashback. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più su cosa cambia tra garanzia italiana e garanzia europea, in materia di acquisto di prodotti, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Come accennato sopra, si tratta di unache tra qualche mese sarà pienamente operativa su tutta la penisola, per quanto riguarda gli acquisti di servizi o beni. Tuttavia, dovrà seguire un documento attuativo di questa ...

carlaruocco1 : DOMANI PARTE IL #CASHBACK PER I RIMBORSI SUI NOSTRI ACQUISTI Chi effettuerà almeno 10 pagamenti elettronici in que… - TestaPasquale : Il piano Cashless del Governo italiano volto ad incentivare i pagamenti digitali e ridurre l’uso del contante tra l… - SKAgnozzo : 'La Corte di Giustizia europea si è espressa per la prima volta sull’interpretazione di alcune norme della direttiv… - infoiteconomia : Lotteria scontrini solo con pagamenti elettronici e rimborsi cashback esentasse - fisco24_info : Lotteria scontrini solo con pagamenti elettronici e rimborsi cashback esentasse: Ai fini della partecipazione alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimborsi pagamenti Lotteria scontrini solo con pagamenti elettronici e rimborsi cashback esentasse Ipsoa Ricchi o poveri ma il rimborso è lo stesso

È quantomeno paradossale la politica fiscale della maggioranza giallo-rossa. Da un lato c’è chi propone addirittura la patrimoniale per stanare e stangare i "ricchi" (considerando tali quelli appena s ...

Bonus e mance Impossibile resistere

Siamo una nazione fondata sul bonus. Dalla bici elettrica al cashback, basta buttarla in riffa e quanto a partecipazione non ci batte nessuno. Non importa quanto il sistema di persuasione sia sgangher ...

È quantomeno paradossale la politica fiscale della maggioranza giallo-rossa. Da un lato c’è chi propone addirittura la patrimoniale per stanare e stangare i "ricchi" (considerando tali quelli appena s ...Siamo una nazione fondata sul bonus. Dalla bici elettrica al cashback, basta buttarla in riffa e quanto a partecipazione non ci batte nessuno. Non importa quanto il sistema di persuasione sia sgangher ...