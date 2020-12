Recovery Plan, poco spazio e pochi soldi alla scuola: l’istruzione non è una priorità. Lettera (Di domenica 13 dicembre 2020) Inviato da Libero Tassella S.B.C. - Nel Recovery Plan ci sono appena due paginette sulla scuola e solo 9 miliardi di euro nei prossimi 5 anni, laddove per SBC ce ne vorrebbero 30 di miliardi, il 10% dei 209 così ripartiti: L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 13 dicembre 2020) Inviato da Libero Tassella S.B.C. - Nelci sono appena due paginette sullae solo 9 miliardi di euro nei prossimi 5 anni, laddove per SBC ce ne vorrebbero 30 di miliardi, il 10% dei 209 così ripartiti: L'articolo .

LegaSalvini : ?? DESTINARE RISORSE A SOSTEGNO DI PROGETTI PER LA DISABILITÀ #Locatelli: “Conte e il Governo si impegnino a gara… - CarloCalenda : Quinto giorno dalla pubblicazione da parte dei giornali del Recovery Plan. Continua ad essere evidente che la stamp… - matteosalvinimi : Che il governo per il 'Recovery Plan' abbia previsto solo 9 miliardi per la sanità, appena il 4% del totale (dedica… - coledoni : RT @coledoni: Quello che ha sollevato Renzi riguardo al modo di gestire il Recovery Plan e' stato apprezzato da molti veri esperti per moti… - orizzontescuola : Recovery Plan, poco spazio e pochi soldi alla scuola: l’istruzione non è una priorità. Lettera -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery plan: dalla rivoluzione verde alla mobilità, alle famiglie, ecco le misure del piano da 196 miliardi Il Sole 24 ORE Collegamenti con Malta. Ficara (M5s): “La tratta Catania-Malta è allo stato di proposta. Al momento nulla di fatto”

“Non si possono accettare lezioni da chi non ha saputo neanche predisporre un piano regionale appena decente per il Recovery Plan. Se il tentativo del presidente Musumeci e dell’assessore regionale Fa ...

Conte adesso teme che il “fuoco amico” faccia saltare il suo governo

ROMA. Dare al Paese un “nuovo inizio” dopo la pandemia. A partire da questo obiettivo alto, Giuseppe Conte prova a recuperare la ragion d’essere del suo governo. In nome della necessità di attuare, co ...

