Miso | cos’è e come mangiarlo

Leggi su giornal

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ilè una preparazione originaria del Giappone e diffusa in tutto il Medio Oriente, dove svolge un ruolo nutrizionale importante essendo ricco di proteine, vitamine e sali minerali.si prepara ilPer la preparazione vengono messi in ammollo i semi della soia e poi vengono cotti. Successivamente bisogna aggiungere l’orzo o il riso e viene aggiunto nella cottura un tipo particolare di fungo, chiamato l’Aspergillus oryzae. Questo procedimento è necessario per intaccare gli amidi dei cereali e trasformarli in zuccheri più semplici. Nel procedimento tradizionale si trasferisce il composto in dei contenitori e lo si lascia fermentare in acqua salata dai 12 ai 24 mesi. Ovviamente, ilprodotto a livello industriale non viene preparato in questo modo e la fermentazione si riduce a poche ore, cosa che rende ...