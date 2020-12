Italia, record di vittime Covid e i media internazionali attaccano: “Avevate tempo” (Di domenica 13 dicembre 2020) Con i 649 decessi di ieri l’Italia arriva a 64.036, +10 rispetto al Regno Unito: è il più alto in Europa. Un primato che finisce al centro del dibattito internazionale. Foto © PixabayPiù del Regno Unito, che era tornato al lockdown. E più della Francia, che aveva fatto lo stesso. L’Italia tocca un record inquietante per quanto riguarda la pandemia, risultando il Paese con il maggior numero di vittime a causa del coronavirus. Addirittura 64.036, dieci in più della Gran Bretagna, finora detentrice del triste primato. Decisivi i 649 morti fatti registrare ieri, a conferma di un Covid-19 ancora letale, nonostante il parziale calo dei contagi. Il nuovo conteggio porta il nostro Paese al quarto posto mondiale, dietro ai soli Stati Uniti, con quasi 300 mila vittime, Brasile ... Leggi su chenews (Di domenica 13 dicembre 2020) Con i 649 decessi di ieri l’arriva a 64.036, +10 rispetto al Regno Unito: è il più alto in Europa. Un primato che finisce al centro del dibattito internazionale. Foto © PixabayPiù del Regno Unito, che era tornato al lockdown. E più della Francia, che aveva fatto lo stesso. L’tocca uninquietante per quanto riguarda la pandemia, risultando il Paese con il maggior numero dia causa del coronavirus. Addirittura 64.036, dieci in più della Gran Bretagna, finora detentrice del triste primato. Decisivi i 649 morti fatti registrare ieri, a conferma di un-19 ancora letale, nonostante il parziale calo dei contagi. Il nuovo conteggio porta il nostro Paese al quarto posto mondiale, dietro ai soli Stati Uniti, con quasi 300 mila, Brasile ...

MassimGiannini : Con più di 64 mila morti, l’Italia ha il record europeo di vittime per #Covid. E la politica discute di verifiche r… - reportrai3 : Nell’ultimo anno e mezzo Fratelli D’Italia ha raggiunto il record negativo di arrestati per ‘ndrangheta #Report - Adnkronos : #Crisanti: 'Terza ondata certa, Italia avrà record morti in Europa' - MaxiSironi : RT @MassimGiannini: Con più di 64 mila morti, l’Italia ha il record europeo di vittime per #Covid. E la politica discute di verifiche rimpa… - Capobianco2005C : RT @MassimGiannini: Con più di 64 mila morti, l’Italia ha il record europeo di vittime per #Covid. E la politica discute di verifiche rimpa… -