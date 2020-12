Inter, la sentenza di Christian Vieri sul ruolo di Antonio Conte (Di domenica 13 dicembre 2020) Sul tema è Intervenuto, nel corso di una lunga Intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', Christian Vieri , che non ha risparmiato una stoccata al tecnico salentino: 'Conte nervoso? Lui è ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 13 dicembre 2020) Sul tema èvenuto, nel corso di una lungavista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport',, che non ha risparmiato una stoccata al tecnico salentino: 'nervoso? Lui è ...

Inter, la sentenza di Christian Vieri sul ruolo di Antonio Conte L'ex bomber nerazzurro dice la sua sulla polemica che coinvolge Antonio Conte: Non riesce sempre a cambiare in corsa. Marchetti su TMW: "Non tutto risolto in casa Juve, ma..." Il collega Marchetti su TMW: "Parla il campo. E il campo è una sentenza durissima per l'Inter: fuori dall'Europa. Completamente. Nessun percorso, neanche in Europa League.