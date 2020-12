Elden Ring continua a farsi desiderare, ma il giornalista Jeff Grubb ci invita ad aspettare ancora un po' (Di domenica 13 dicembre 2020) Molti videogiocatori hanno seguito gli ultimi Game Awards 2020 nella speranza di assistere ad un nuovo trailer, o comunque qualsiasi fonte di informazione, legata a Elden Ring, il nuovo RPG-soulslike in sviluppo presso From Software. Sfortunatamente, l'attesa è stata vana e di Elden Ring non si è vista manco l'ombra, nonostante sia risultato vincitore del premio Gioco più Atteso ai suddetti Game Awards. Qual è la situazione quindi? Il gioco si trova ancora in una fase di sviluppo tale da non poter essere mostrato? Oppure doveva effettivamente esserci un trailer ma, per un motivo o per l'altro, non è stato mandato in onda? Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 13 dicembre 2020) Molti videogiocatori hanno seguito gli ultimi Game Awards 2020 nella speranza di assistere ad un nuovo trailer, o comunque qualsiasi fonte di informazione, legata a, il nuovo RPG-soulslike in sviluppo presso From Software. Sfortunatamente, l'attesa è stata vana e dinon si è vista manco l'ombra, nonostante sia risultato vincitore del premio Gioco più Atteso ai suddetti Game Awards. Qual è la situazione quindi? Il gioco si trovain una fase di sviluppo tale da non poter essere mostrato? Oppure doveva effettivamente esserci un trailer ma, per un motivo o per l'altro, non è stato mandato in onda? Leggi altro...

