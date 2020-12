Covid, in prima fase vaccino a 1,8 mln: uno su 3 in Lazio e Lombardia (Di domenica 13 dicembre 2020) commenta Istockphoto Sono 1.874.323 le persone che saranno sottoposte al vaccino anti-Covid nella prima fase. Il dato emerge dalla tabella del commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, contenente i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 dicembre 2020) commenta Istockphoto Sono 1.874.323 le persone che saranno sottoposte alanti-nella. Il dato emerge dalla tabella del commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, contenente i ...

