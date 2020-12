Cagliari-Inter: le formazioni ufficiali (Di domenica 13 dicembre 2020) L’11^ giornata di campionato continua oggi, con il primo match, il lunch match tra Cagliari e Inter. I nerazzurri vogliono riscattare l’eliminazione in Champions con una prova importante in Sardegna. Queste le formazioni ufficiali: Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All. Di Francesco. IInter (3-5-2): Handanovic; Skrniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. All.: Conte. Foto: Sito uff. Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) L’11^ giornata di campionato continua oggi, con il primo match, il lunch match tra. I nerazzurri vogliono riscattare l’eliminazione in Champions con una prova importante in Sardegna. Queste le(4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All. Di Francesco. I(3-5-2): Handanovic; Skrniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. All.: Conte. Foto: Sito uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

