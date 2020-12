Cagliari-Inter in ritardo | ecco perché

(Di domenica 13 dicembre 2020) ROMA - Contrattempo prima del via di, anticipo domenicale della undicesima giornata della Serie A. Il fischio d'inizio è stato posticipato di 15' minuti per problemi tecnici alla ...

Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #CagliariInter ?? Tutte le foto qui ?? - Inter : ?? | CAGLIARI Eccoci alla Sardegna Arena ????? #CagliariInter ?? #FORZAINTER ???? - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Cagliari-Inter posticipata di un quarto d'ora Ritardo dovuto a problemi di produzione tv… - mD2t_10 : RT @Mzucchiatti95: Cagliari-Inter finora è Roma-Atletico Madrid e Cragno è Alisson - giacomo94_ : Cagliari 0-0 Inter al 30’ Quinta parata di Cragno -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Inter

CAGLIARI-INTER 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI CAGLIARI-INTER (Premi F5 per aggiornare la pagina) 17' - Punizione troppo alta, Perisic fa spegnere il pallone sul ...L’episodio chiave del match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Cagliari Inter L’episodio chiave della moviola del match tra Cagliari e Inter, valido per l’11ª giornata della Serie A ...