"Ca*** miei". La fine ingloriosa di Luigi Di Maio in questa (ferocissima) vignetta di Vauro | Guarda (Di domenica 13 dicembre 2020) L'Aria di domenica, il programma condotto da Myrta Merlino in onda su La7, ha come ospite fisso il vignettista Vauro. Vauro partecipa al talk-show con i suoi disegni che mettono sempre alla berlina il potente o l'ospite di turno, Stavolta è toccato a Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri del governo Conte. Vauro lo ha preso in giro mettendo assieme le notizie sulle ultime restrizioni governative del governo per le feste di Natale e gli addii di alcuni esponenti grillini al Movimento Cinquestelle. La vignetta rappresentava un Di Maio versione natalizia con un classico cappello da Babbo Natale che rivolto ad alcuni grillini che, salutando il ministro, commentano la notizia del decreto governativo che autorizzava gli spostamenti. Vauro ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) L'Aria di domenica, il programma condotto da Myrta Merlino in onda su La7, ha come ospite fisso il vignettistapartecipa al talk-show con i suoi disegni che mettono sempre alla berlina il potente o l'ospite di turno, Stavolta è toccato aDi, il ministro degli Esteri del governo Conte.lo ha preso in giro mettendo assieme le notizie sulle ultime restrizioni governative del governo per le feste di Natale e gli addii di alcuni esponenti grillini al Movimento Cinquestelle. Larappresentava un Diversione natalizia con un classico cappello da Babbo Natale che rivolto ad alcuni grillini che, salutando il ministro, commentano la notizia del decreto governativo che autorizzava gli spostamenti....

