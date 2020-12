A Roma no, contro il Benevento è rigore: così gli arbitri vanno in confusione (Di domenica 13 dicembre 2020) La dinamica più della geometria. Addio all'Uomo Vitruviano, sì al calcio giocato. Sarà questa una (possibile) motivazione del perché due arbitri diversi ( Maresca domenica scorsa, Sozza venerdì) hanno ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 dicembre 2020) La dinamica più della geometria. Addio all'Uomo Vitruviano, sì al calcio giocato. Sarà questa una (possibile) motivazione del perché duediversi ( Maresca domenica scorsa, Sozza venerdì) hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma contro A Roma no, contro il Benevento è rigore: così gli arbitri vanno in confusione Corriere dello Sport.it La vittoria del Verona contro la Lazio (1-2) Il Verona ha vinto all’Olimpico in casa della Lazio per la prima volta dopo 36 anni, scavalcando proprio i biancocelesti e la Roma (impegnata oggi a Bologna) al sesto posto e confermando di poter ambi ... Che bagarre in fondo alla classifica: Crotone, Toro e Genoa in due punti La vittoria del Crotone e la sconfitta del Toro hanno livellato ancora di più la zona retrocessione. E ora Giampaolo rischia Chi lo avrebbe mai detto? Toro penultimo in classifica, con un solo punto d ... Il Verona ha vinto all’Olimpico in casa della Lazio per la prima volta dopo 36 anni, scavalcando proprio i biancocelesti e la Roma (impegnata oggi a Bologna) al sesto posto e confermando di poter ambi ...La vittoria del Crotone e la sconfitta del Toro hanno livellato ancora di più la zona retrocessione. E ora Giampaolo rischia Chi lo avrebbe mai detto? Toro penultimo in classifica, con un solo punto d ...