Verissimo, Francesco Oppini si commuove e si racconta. Dal rapporto con Zorzi a quello con i genitori: “non sono mai stati ingombranti” (Di sabato 12 dicembre 2020) In merito alla puntata di oggi, sabato dodici dicembre, di Verissimo vi avevamo già svelato quali sarebbero stati gli ospiti nel salotto pomeridiano condotto da Silvia Toffanin su Canale Cinque. Dopo l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, Stash dei ‘The Kolors’, e Elisabetta Gregoraci che ha raccontato alcuni dettagli inediti della sua vita personale e del percorso che ha fatto all’interno del GF Vip5, ha fatto l’ingresso in studio un altro concorrente del reality show più longevo della tv italiana, ovvero: Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti, che è entrata in studio successivamente, e Franco Oppini nel salotto di Verissimo ha raccontato come è stato il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia. Ha confessato di essere ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 12 dicembre 2020) In merito alla puntata di oggi, sabato dodici dicembre, divi avevamo già svelato quali sarebberogli ospiti nel salotto pomeridiano condotto da Silvia Toffanin su Canale Cinque. Dopo l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, Stash dei ‘The Kolors’, e Elisabetta Gregoraci che hato alcuni dettagli inediti della sua vita personale e del percorso che ha fatto all’interno del GF Vip5, ha fatto l’ingresso in studio un altro concorrente del reality show più longevo della tv italiana, ovvero:. Il figlio di Alba Parietti, che è entrata in studio successivamente, e Franconel salotto dihato come è stato il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia. Ha confessato di essere ...

giuls1313 : RT @_vitroia_: Francesco ha fatto uno dei percorsi più belli e difficili che io abbia mai visto all'interno del #GFVIP eppure non è stato v… - silvia_amt : RT @distrettododici: francesco a verissimo: 'i miei genitori certe volte sono ingombranti' alba parietti che entrerà nell'intervista tra 10… - anna_maria_alt : RT @___marika_____: “Per me lui deve vincere il Grande Fratello” Francesco sempre fan numero 1 di Tommaso, ovunque e in ogni momento?? #gfv… - AURORASENEFREGA : RT @goldendaayss: L’unica parte dell’intervista in cui Francesco ha detto la verità: #GFVIP #Verissimo - h__stylesgirl : RT @magicawaitsforu: Francesco: per me Tommaso deve vincere il Grande Fratello. URLALO A TUTTO IL MONDO URLALO ?? #gfvip #verissimo -