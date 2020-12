Spostamenti Natale, il Governo ci ripensa: via libera a chilometraggio (Di sabato 12 dicembre 2020) Il tema sugli Spostamenti a Natale continua a rimanere caldo. Il Governo pensa ad una soluzione a chilometraggio per sopperire al malcontento. Manca poco a Natale e le restrizioni confermate dal Dpcm del 4 dicembre hanno suscitato non poco malcontento non solo tra la popolazione italiana, ma anche nella classe politica italiana. Infatti sia la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Il tema suglicontinua a rimanere caldo. Ilpensa ad una soluzione aper sopperire al malcontento. Manca poco ae le restrizioni confermate dal Dpcm del 4 dicembre hanno suscitato non poco malcontento non solo tra la popolazione italiana, ma anche nella classe politica italiana. Infatti sia la L'articolo proviene da Inews.it.

LucaBizzarri : C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gente si incazza. - NicolaPorro : I nostri sovrani ci “permettono” (forse) gli spostamenti tra Comuni a #Natale. Ma non basta per scagionarli ??… - PiazzapulitaLA7 : “Spostamenti a Natale? Se a un certo punto si decidono delle regole bisogna avere il coraggio di mantenerle, altrim… - Noovyis : (Spostamenti tra comuni a Natale. Conte passa la palla al Parlamento. Muro di Boccia e Speranza contro l’ipotesi di… - InfoCilentoWeb : Dpcm Natale: verso deroghe su spostamenti tra comuni #Coronavirus -