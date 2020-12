Sorteggiati i gironi dell’Europeo Under 21, non sarà semplice per l’Italia (Di sabato 12 dicembre 2020) Sono stati Sorteggiati giovedì i gironi dell’Europeo Under 21, in vista della prima fase della competizione in programma a marzo. La fase a eliminazione diretta invece si terrà tra fine maggio e inizio giugno, in un format rivoluzionato anche a causa della pandemia di Coronavirus. Sorteggiati i gironi dell’Europeo Under 21, tutti i dettagli Sono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Le probabili formazioni di Italia-Moldavia, spazio a diverse seconde linee l’Italia batte la Moldavia 6-0, goleada azzurra in amichevole Le probabili formazioni di Islanda-Italia Under 21 Probabili formazioni Italia-Olanda, 4^ giornata di Nations ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Sono statigiovedì i21, in vista della prima fase della competizione in programma a marzo. La fase a eliminazione diretta invece si terrà tra fine maggio e inizio giugno, in un format rivoluzionato anche a causa della pandemia di Coronavirus.21, tutti i dettagli Sono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Le probabili formazioni di Italia-Moldavia, spazio a diverse seconde lineebatte la Moldavia 6-0, goleada azzurra in amichevole Le probabili formazioni di Islanda-Italia21 Probabili formazioni Italia-Olanda, 4^ giornata di Nations ...

