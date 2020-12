Pupo ricorda le sue tendenze omosessuali: “gli dedicai una canzone” (Di sabato 12 dicembre 2020) Pupo, opinionista insieme ad Antonella Elia al GfVip5, ha raccontato dei suoi amori particolari ma qualcosa aveva ancora tenuto segreto Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha raccontato sempre della sua vita privata ‘originale’ che lo vede impegnato sia con la moglie sia con la fidanzata. Il tutto alla luce del sole. Un ‘trio’ che ha trovato un equilibrio da diversi anni. Eppure all’inizio non è stato affatto semplice arrivare alla quadra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Real Pupo (@enzoghinazzi) Lo ha spiegato lo stesso cantante a Libero Quotidiano, in una recente intervista in cui ha detto che in principio non sono mancati “momenti di grande fatica emotiva”. Fatica che è comunque stata superata grazie alla sincerità che ha fatto sì che si creasse una ... Leggi su kronic (Di sabato 12 dicembre 2020), opinionista insieme ad Antonella Elia al GfVip5, ha raccontato dei suoi amori particolari ma qualcosa aveva ancora tenuto segreto Enzo Ghinazzi, in arte, ha raccontato sempre della sua vita privata ‘originale’ che lo vede impegnato sia con la moglie sia con la fidanzata. Il tutto alla luce del sole. Un ‘trio’ che ha trovato un equilibrio da diversi anni. Eppure all’inizio non è stato affatto semplice arrivare alla quadra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Real(@enzoghinazzi) Lo ha spiegato lo stesso cantante a Libero Quotidiano, in una recente intervista in cui ha detto che in principio non sono mancati “momenti di grande fatica emotiva”. Fatica che è comunque stata superata grazie alla sincerità che ha fatto sì che si creasse una ...

