Pescara e Vicenza, due squadre unite da un gemellaggio vero e sentito

Oggi, alle ore 16:00, lo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ospiterà la sfida tra Pescara e Vicenza, match valido per l'11a giornata di Serie B. Quella tra abruzzesi e veneti però è una partita che va oltre il rettangolo verde. Le due tifoserie infatti, sono legate da un gemellaggio che dura da più di 40 anni. Purtroppo quest'oggi non ci sarà occasione per incontrarsi sugli spalti, ma il legame tra le due tifoserie rimane molto forte. Ecco come è nato il gemellaggio tra Pescara e Vicenza.

Pescara e Vicenza, un gemellaggio autentico e sincero

Era il lontano 9 gennaio 1977: al Menti si giocava un Vicenza–Pescara valido per la 15a giornata della Serie B 1976/77. Quel giorno la città veneta fu ...

