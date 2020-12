Mediaset: Vivendi, acquistata quota in modo legale, comunicazioni sempre trasparenti (Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Vivendi ribadisce "di aver acquisito la sua partecipazione in Mediaset in modo legale e di aver sempre comunicato in modo trasparente ai mercati e ai regolatori". Ad affermarlo è il gruppo francese in una nota rispondendo al pubblico ministero di Milano che "emette l'ipotesi che, nel corso del secondo semestre 2016, Vivendi abbia comunicato delle informazioni errate al mercato e che non avrebbe trasmesso alcune informazioni all'autorità italiana dei mercati", la Consob. I dirigenti attuali di Vivendi e quelli precedenti "sono totalmente estranei a queste ipotesi e i loro avvocati hanno già espresso la loro piena volontà di fornire i chiarimenti necessari prima che la Procura prenda qualsiasi decisione, essendo convinti che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic. (Adnkronos) -ribadisce "di aver acquisito la sua partecipazione inine di avercomunicato intrasparente ai mercati e ai regolatori". Ad affermarlo è il gruppo francese in una nota rispondendo al pubblico ministero di Milano che "emette l'ipotesi che, nel corso del secondo semestre 2016,abbia comunicato delle informazioni errate al mercato e che non avrebbe trasmesso alcune informazioni all'autorità italiana dei mercati", la Consob. I dirigenti attuali die quelli precedenti "sono totalmente estranei a queste ipotesi e i loro avvocati hanno già espresso la loro piena volontà di fornire i chiarimenti necessari prima che la Procura prenda qualsiasi decisione, essendo convinti che la ...

