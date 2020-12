LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi guidano il quartetto azzurro (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist della Staffetta femminile – La presentazione della Staffetta femminile Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prova a squadre femminile a Hochfilzen (Austria), sede del terzo round della Coppa del Mondo di Biathlon 2020-2021. Si prevede una gara spettacolari sulle nevi austriache e si spera che la Nazionale azzurra sappia essere protagonista. Nella Staffetta l’Italia ha un obiettivo su tutti: migliorare il sesto posto ottenuto sulle nevi di Kontiolahti. I tecnici azzurri, da questo punto di vista, non cambiano formazione in vista di quel che sarà. Spetterà, infatti, a Lisa ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e la startlist della– La presentazione dellaBuongiorno e bentrovati alladella prova a squadre(Austria), sede del terzo round della Coppa del Mondo di2020-2021. Si prevede una gara spettacolari sulle nevi austriache e si spera che la Nazionale azzurra sappia essere protagonista. Nellal’Italia ha un obiettivo su tutti: migliorare il sesto posto ottenuto sulle nevi di Kontiolahti. I tecnici azzurri, da questo punto di vista, non cambiano formazione in vista di quel che sarà. Spetterà, infatti, a...

zazoomblog : LIVE – Biathlon sprint maschile Hochfilzen 1 2020: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #sprint #maschile… - zazoomblog : LIVE Biathlon 75 km Hochfilzen in DIRETTA. Le azzurre risalgono: Vittozzi settima e Wierer (9 su 10) ottava. Prima… - OA_Sport : LIVE Biathlon, 7,5 km Hochfilzen in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi vogliono risalire la china - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen per la Sprint femminile: Hanna Oeberg per il tris, azzurre a carte scoperte #biathlon #11Dicembre https:… - neveitalia : LIVE da Hochfilzen per la Sprint femminile: Hanna Oeberg per il tris, azzurre a carte scoperte #biathlon… -