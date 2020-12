Guida TV | programmi di stasera | sabato 12 dicembre 2020

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 12 dicembre 2020)aitv della prima serata di oggi,12.12., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Festa di Natale – Una serata per Telethon Show RAI2 SWAT/Criminal Minds Serie TV RAI3 Ricomincio da Rai3 Intrattenimento RETE4 Kidnap Film CANALE5 All Together Now – La musica è cambiata Talent Show ITALIA1 Tomorrowland – Il mondo di domani Film LA7 The Aviator Film REALTIME Cake Star – Pasticcerie in sfida Docureality CIELO L’Ingenua Film TV8 Sempre Natale Film NOVE Ultimatum alla Terra Film first appeared on Ascolti Tv Blog.