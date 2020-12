Gregoretti. Salvini: linea di governo condivisa. Scontro con Toninelli (Di sabato 12 dicembre 2020) Il leader leghista ascoltato dal Gup sul caso Gregoretti, nella seconda udienza del processo: abbiamo salvato vite e l'Italia, afferma Salvini che in aula dicd di aver fornito dati e prove a suffragio ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 12 dicembre 2020) Il leader leghista ascoltato dal Gup sul caso, nella seconda udienza del processo: abbiamo salvato vite e l'Italia, affermache in aula dicd di aver fornito dati e prove a suffragio ...

LegaSalvini : 'PRIMA I RICOLLOCAMENTI, POI LO SBARCO'. COSÌ PARLÒ CONTE. IN UN VIDEO LA PROVA DI SALVINI AL PROCESSO GREGORETTI… - Open_gol : Toninelli non ricorda - LegaSalvini : PROCESSO GREGORETTI, #SALVINI A CATANIA: 'SONO TRANQUILLO, HO TUTELATO L'INTERESSE NAZIONALE' - GNN1960 : RT @vitalbaa: A Catania si trattava di Gregoretti, ma a Toninelli si chiede di Open Arms: 'Ricorda di avere firmato questo divieto...? C'è… - GiancarloDeRisi : RT @ChiodiDonatella: #GREGORETTI: #TONINELLI NON RICORDA. FORSE NON C'ERA MA SE C'ERA SICURAMENTE DORMIVA. A #Catania siamo alla farsa. A… -