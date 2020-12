GFVIP, scoppia la lite tra Sonia Lorenzin e Tommaso Zorzi: “… è entrata per fare il suo circo!” (Di sabato 12 dicembre 2020) Nuovi ingressi nella casa del GFVIP che per arrivare a febbraio con un numero sufficiente d’inquilini non può esimersi nell’integrare nuovi vipponi. Dopo l’uscita di Selvaggia Roma, la cui presenza nella casa è durata poco più di qualche settimana, sono entrati Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzin ognuno con qualcosa da dire ai gieffini in casa. La Lorenzin, influencer ma soprattutto ex tronista di Uomini e Donne, spesso protagonista del gossip solo per conquistare qualche copertina, ha avuto uno scontro diretto con Tommaso Zorzi. La giovane ha accusato l’ex protagonista di Riccanza di non essere una persona corretta, di averla presa in giro sui social, ma soprattutto di averla ignorata in alcuni eventi dove erano presenti entrambi. Tommaso da parte ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Nuovi ingressi nella casa delche per arrivare a febbraio con un numero sufficiente d’inquilini non può esimersi nell’integrare nuovi vipponi. Dopo l’uscita di Selvaggia Roma, la cui presenza nella casa è durata poco più di qualche settimana, sono entrati Filippo Nardi, Samantha De Grenet eognuno con qualcosa da dire ai gieffini in casa. La, influencer ma soprattutto ex tronista di Uomini e Donne, spesso protagonista del gossip solo per conquistare qualche copertina, ha avuto uno scontro diretto con. La giovane ha accusato l’ex protagonista di Riccanza di non essere una persona corretta, di averla presa in giro sui social, ma soprattutto di averla ignorata in alcuni eventi dove erano presenti entrambi.da parte ...

