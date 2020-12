Flavio Briatore, la foto con Nathan scatena le polemiche: “Ma i genitori non lo vedono?” (Di sabato 12 dicembre 2020) Flavio Briatore ha pubblicato una foto su Instagram con il figlio Nathan prima di una partita di calcetto scatenando le critiche dei follower Non si placano le polemiche intorno alla famiglia dell’imprenditore e di Elisabetta Gregoraci. Soprattutto su Instagram sembra che i follower di entrambi non siano disposti a perdonare nulla dei due personaggi pubblici. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 12 dicembre 2020)ha pubblicato unasu Instagram con il figlioprima di una partita di calcettondo le critiche dei follower Non si placano leintorno alla famiglia dell’imprenditore e di Elisabetta Gregoraci. Soprattutto su Instagram sembra che i follower di entrambi non siano disposti a perdonare nulla dei due personaggi pubblici. L'articolo proviene da Leggilo.org.

