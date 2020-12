Emergenza freddo, arriva l’aiuto degli Emirati Arabi per le famiglie in difficoltà (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUna campagna di distribuzione di vestiario e coperte per affrontare l’Emergenza freddo ed offrire il proprio sostegno alle famiglie italiane le cui condizioni economiche sono state inasprite dall’ attuale situazione legata alla crisi sanitaria mondiale. E’ l’iniziativa promossa dal governo degli Emirati Arabi Uniti attraverso la Emirates Red Crescent in collaborazione con Croce Rossa, Caritas e comunità di Sant’ Egidio associazioni già impegnate in programmi di gestione dell’Emergenza freddo. A prendere parte ad una consegna simbolica dei beni destinati alla città di Napoli presso il complesso della chiesa dei Santi Severino e Sossio, anche il Presidente dell’Associazione Italia – Emirati ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUna campagna di distribuzione di vestiario e coperte per affrontare l’ed offrire il proprio sostegno alleitaliane le cui condizioni economiche sono state inasprite dall’ attuale situazione legata alla crisi sanitaria mondiale. E’ l’iniziativa promossa dal governoUniti attraverso la Emirates Red Crescent in collaborazione con Croce Rossa, Caritas e comunità di Sant’ Egidio associazioni già impegnate in programmi di gestione dell’. A prendere parte ad una consegna simbolica dei beni destinati alla città di Napoli presso il complesso della chiesa dei Santi Severino e Sossio, anche il Presidente dell’Associazione Italia –...

