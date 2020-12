Covid, Miozzo (Cts): “Virus non ammette deroghe, spostamenti a Natale andrebbero ridotti” (Di sabato 12 dicembre 2020) "Gli spostamenti durante il periodo natalizio andrebbero ridotti, non aumentati. Questo virus non ci consente deroghe". L’avvertimento arriva dal coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Agostino Miozzo, che in un’intervista a La Stampa commenta l’ipotesi di una correzione all’ultimo Dpcm che consentirebbe di muoversi tra Comuni anche a Natale e Capodanno: “È una decisione politica, responsabilità del governo e, nel caso, del Parlamento”. E sul rientro a scuola aggiunge: “Se non riusciamo a riportare tutti gli studenti in classe nemmeno a gennaio, vorrà dire che avremo fallito tutti, politici e tecnici. Avremo fallito come Paese” (Covid: AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di sabato 12 dicembre 2020) "Glidurante il periodo natalizioridotti, non aumentati. Questo virus non ci consente". L’avvertimento arriva dal coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Agostino, che in un’intervista a La Stampa commenta l’ipotesi di una correzione all’ultimo Dpcm che consentirebbe di muoversi tra Comuni anche ae Capodanno: “È una decisione politica, responsabilità del governo e, nel caso, del Parlamento”. E sul rientro a scuola aggiunge: “Se non riusciamo a riportare tutti gli studenti in classe nemmeno a gennaio, vorrà dire che avremo fallito tutti, politici e tecnici. Avremo fallito come Paese” (: AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

Covid, Miozzo (Cts): “spostamenti a Natale andrebbero ridotti. Tornare indietro è pericoloso”

Miozzo: “Mi rendo conto del messaggio terribile che mandiamo alle famiglie, Essere familiari non è un passaporto di immunità”.

