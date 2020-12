Covid, Boccia: “Per vaccino forse tempi più rapidi del previsto” (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA – “Oggi pomeriggio abbiamo convocato una riunione operativa con tutte le Regioni, con il commissario Arcuri e con il ministro Speranza, per definire in tempi rapidissimi il numero delle persone a cui per primi andra’ destinato il vaccino. Per quel che riguarda i tempi possiamo parlare con certezza, probabilmente con tempi piu’ rapidi rispetto a quelli inizialmente previsti”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia ai microfoni di Sky tg24 BOCCIA: “SE ATTENZIONE CALA TERZA ONDATA CERTA“ Leggi su dire (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA – “Oggi pomeriggio abbiamo convocato una riunione operativa con tutte le Regioni, con il commissario Arcuri e con il ministro Speranza, per definire in tempi rapidissimi il numero delle persone a cui per primi andra’ destinato il vaccino. Per quel che riguarda i tempi possiamo parlare con certezza, probabilmente con tempi piu’ rapidi rispetto a quelli inizialmente previsti”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia ai microfoni di Sky tg24 BOCCIA: “SE ATTENZIONE CALA TERZA ONDATA CERTA“

