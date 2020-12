Controlli anti-Covid, scoperte due palestre aperte al pubblico: sanzionati i titolari e 11 clienti (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDurante i normali Controlli volti a verificare il rispetto delle misure anti-Covid, nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha individuato, a Cava de’ Tirreni (SA), due palestre che erano aperte al pubblico, violando le disposizioni ancora di recente confermate dal DPCM del 3 dicembre, che tuttora prevedono la sospensione delle loro attività. Sebbene all’apparenza chiuse, di fatto le due associazioni sportive consentivano agli iscritti di allenarsi tranquillamente al loro interno, con tanto di fasce orarie di apertura, incuranti anche del divieto di assembramento ormai in vigore da mesi. Nel primo caso, i militari hanno colto un ragazzo proprio mentre usciva dal locale con borsone al seguito, quando la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDurante i normalivolti a verificare il rispetto delle misure, nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha individuato, a Cava de’ Tirreni (SA), dueche eranoal, violando le disposizioni ancora di recente confermate dal DPCM del 3 dicembre, che tuttora prevedono la sospensione delle loro attività. Sebbene all’apparenza chiuse, di fatto le due associazioni sportive consentivano agli iscritti di allenarsi tranquillamente al loro interno, con tanto di fasce orarie di apertura, incuranche del divieto di assembramento ormai in vigore da mesi. Nel primo caso, i militari hanno colto un ragazzo proprio mentre usciva dal locale con borsone al seguito, quando la ...

MediasetTgcom24 : Viminale: droni, posti di blocco e controlli in case, ecco il piano di vigilanza anti Covid per il Natale #natale… - Viminale : Controlli sulle misure anti #Covid_19 del #2dicembre. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ?68.651 persone, 817 s… - settvvallo : ?? Controlli anti-Covid: la Guardia di Finanza di Salerno individua due centri fitness - princigallomich : CERIGNOLA – CONTROLLI ALTO IMPATTO DEI CARABINIERI. UN ARRESTO E DUE DENUNCE. SANZIONI PER VIOLAZIONI MISURE ANTI-C… - quibresciait : Lombardia (e Brescia) in zona gialla, controlli anti-assembramenti - Domani è il primo giorno in cui ci si potrà sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anti Controlli anti-Covid nei locali, chiuso un circolo ricreativo a Riola Sardo L'Unione Sarda.it VIDEO | Sequestrate vaschette di sushi, le immagini dei controlli della Finanza

I militari hanno fermato, ad Altavilla Milicia, un'auto proveniente da Palermo che trasportava numerose confezioni da ...

Screening anti-covid a Fontanarossa. A Palermo passeggera positiva

Da lunedì 14 dicembre saranno attivi anche all'aeroporto di Catania gli screening per i passeggeri in arrivo, come disposto dall'ordinanza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Il pi ...

I militari hanno fermato, ad Altavilla Milicia, un'auto proveniente da Palermo che trasportava numerose confezioni da ...Da lunedì 14 dicembre saranno attivi anche all'aeroporto di Catania gli screening per i passeggeri in arrivo, come disposto dall'ordinanza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Il pi ...