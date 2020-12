Caravaggio torna a Siracusa: un po' di luce per Santa Lucia (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Seppellimento di Santa Lucia è tornato a Siracusa in tempo per onorare la festa della Santa (il 13 dicembre). Negli ultimi tempi si è molto parlato di questo capolavoro del 1608 realizzato da Michelangelo Merisi da Caravaggio, perché alla fine, dopo una revisione conservativa presso l’Istituto Centrale del Restauro che ne constatò l’ottimale stato per quello che concerne la materia originale esistente, è stato giustamente concesso il prestito alla mostra ideata da Vittorio Sgarbi, nel museo da lui presieduto, il Mart di Rovereto. D’altronde, ritengo che sia il solo il giudizio degli esperti e dei tecnici di altissima qualità di cui il nostro paese vanta una tradizione importante, a dover pesare sullo stato di conservazione e dunque sulla possibilità di movimentare un’opera d’arte ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Seppellimento dito ain tempo per onorare la festa della(il 13 dicembre). Negli ultimi tempi si è molto parlato di questo capolavoro del 1608 realizzato da Michelangelo Merisi da, perché alla fine, dopo una revisione conservativa presso l’Istituto Centrale del Restauro che ne constatò l’ottimale stato per quello che concerne la materia originale esistente, è stato giustamente concesso il prestito alla mostra ideata da Vittorio Sgarbi, nel museo da lui presieduto, il Mart di Rovereto. D’altronde, ritengo che sia il solo il giudizio degli esperti e dei tecnici di altissima qualità di cui il nostro paese vanta una tradizione importante, a dover pesare sullo stato di conservazione e dunque sulla possibilità di movimentare un’opera d’arte ...

luaterini : RT @HuffPostItalia: Caravaggio torna a Siracusa: un po' di luce per Santa Lucia - HuffPostItalia : Caravaggio torna a Siracusa: un po' di luce per Santa Lucia - PetrelliFlavia : Il Caravaggio torna a Siracusa e Sgarbi non le manda a dire - DiDurfort : RT @Robinson_Rep: Restaurato e al sicuro: Caravaggio torna a casa [aggiornamento delle 15:51] - SanremoAncheNoi : RT @fedegiannini1: Torna a #Siracusa la santa Lucia di #Caravaggio. E finalmente, dopo nove anni, nella chiesa per cui fu concepita. #arte… -