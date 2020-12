Canoa | Daniele Molmenti | “L’extreme slalom è una disciplina in crescita e molto spettacolare | ma il regolamento va perfezionato”

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020) Lunga intervista del DT delladell’Italia,, al sito federale: il tecnico azzurro ha tracciato un bilancio del 2020, presentando la preparazione effettuata in vista dei Giochi del 2021, commentando anche l’inclusione dell’extremenel programma di Parigi 2024. Sull’introduzione dell’extremea Parigi 2024: “Da canoista dell’acqua mossa non posso che essere contento che questo sport sia sempre più richiesto e attiri sempre più l’attenzione. L’extreme è unain, ma penso che ildebba essere perfezionato per rendere le gare più tecniche. Molte federazioni sono indietro su questae ...