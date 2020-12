Boxe, Joshua-Pulev stasera in tv: canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di sabato 12 dicembre 2020) Il programma dell’incontro tra Anthony Joshua e Kubrat Pulev. Joshua salirà sul ring per difendere le cinture del Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi dall’avversario odierno. I due si sfideranno alla SSE Arena di Londra in un incontro che si preannuncia avvincente. L’evento è previsto a partire dalle ore 19, ma i due dovrebbero salire sul ring per le 23. L’incontro sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Il match, che si doveva disputare già nel 2017, era saltato a causa di problemi fisici per Pulev. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Il programma dell’incontro tra Anthonye Kubratsalirà sul ring per difendere le cinture del Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi dall’avversario odierno. I due si sfideranno alla SSE Arena di Londra in un incontro che si preannuncia avvincente. L’evento è previsto a partire dalle ore 19, ma i due dovrebbero salire sul ring per le 23. L’incontro sarà visibile insu DAZN. Il match, che si doveva disputare già nel 2017, era saltato a causa di problemi fisici per. SportFace.

hackneywick : RT @repubblica: Boxe, Joshua non deve fallire contro Pulev: Fury lo aspetta per riunificare il titolo dei massimi [di Luigi Panella] [aggio… - CarloTramelli : RT @repubblica: Boxe, Joshua non deve fallire contro Pulev: Fury lo aspetta per riunificare il titolo dei massimi [di Luigi Panella] [aggio… - Italia_Notizie : Boxe, Joshua contro Pulev: l’inglese sfida il «Cobra» per regalarsi il match contro Fury - repubblica : Boxe, Joshua non deve fallire contro Pulev: Fury lo aspetta per riunificare il titolo dei massimi [di Luigi Panella… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Boxe, Joshua non deve fallire contro Pulev: Fury lo aspetta per riunificare il titolo dei massimi -