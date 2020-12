Boxe, gli highlights del match fra Anthony Joshua e Kubrat Pulev (VIDEO) (Di domenica 13 dicembre 2020) Anthony Joshua (23-1) affronta Kubrat Pulev (28-1) nel main event della notte di grande Boxe alla Wembley Arena. Joshua vince per KO alla nona ripresa. Il pugile britannico, dopo aver riconquistato le cinture nel rematch con Andy Ruiz Jr, difende i propri titoli dagli assalti del pugile bulgaro. Per Pulev la seconda chance di conquistare un titolo mondiale. In attesa di scoprire se AJ affronterà Tyson Fury o Deontay Wilder nel 2021, questo match può dire se quella contro Ruiz sia stata solo una fortunata sconfitta o se Joshua sia più vulnerabile di quanto si pensasse. I titoli in palio sono le cinture WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Pulev finisce al tappeto due volte nella terza ripresa. Il destro ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020)(23-1) affronta(28-1) nel main event della notte di grandealla Wembley Arena.vince per KO alla nona ripresa. Il pugile britannico, dopo aver riconquistato le cinture nel recon Andy Ruiz Jr, difende i propri titoli dagli assalti del pugile bulgaro. Perla seconda chance di conquistare un titolo mondiale. In attesa di scoprire se AJ affronterà Tyson Fury o Deontay Wilder nel 2021, questopuò dire se quella contro Ruiz sia stata solo una fortunata sconfitta o sesia più vulnerabile di quanto si pensasse. I titoli in palio sono le cinture WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi.finisce al tappeto due volte nella terza ripresa. Il destro ...

