Bob | Coppa del Mondo Igls 2020 | Johannes Lochner batte per la prima volta in stagione Francesco Friedrich

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020) Si sposta in Austria ladel-2021 di bob a 2 al maschile e arriva lasconfitta, in quel di, per. Il fenomeno di Pirna viene battuto da un connazionale:agguanta lavittoria stagionale. Miglior tempo in entrambe le run per il vice campione delin carica che chiude con il crono di 1’42”93, portandosi a casa il successo numero 14 in carriera, il quinto nella specialità.è costretto ad arrendersi per la: distacco anche piuttosto ampio, visto che chiude a tre decimi dalla vetta. Terza posizione per il lettone Oskars Kibermanis, staccato di 47 centesimi. Nella ...