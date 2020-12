Agrigento: pescatori di Mazara del Vallo condannati a 4 anni di carcere, non soccorsero migranti in difficoltà (Di sabato 12 dicembre 2020) L’equipaggio del peschereccio, sentito dal pm Andrea Maggioni e dal procuratore capo Luigi Patronaggio, ha sempre negato ogni responsabilità. Il giudice invece ha condannato comandante e altri pescatori Leggi su firenzepost (Di sabato 12 dicembre 2020) L’equipaggio del peschereccio, sentito dal pm Andrea Maggioni e dal procuratore capo Luigi Patronaggio, ha sempre negato ogni responsabilità. Il giudice invece ha condannato comandante e altri

L’equipaggio del peschereccio, sentito dal pm Andrea Maggioni e dal procuratore capo Luigi Patronaggio, ha sempre negato ogni responsabilità. Il giudice invece ha condannato comandante e altri ...

Non soccorsero i migranti in mare. Condannati sette pescatori

Il naufragio ebbe un bilancio pesantissimo: 366 persone morte, tra loro anche donne e bambini. Ora, per quella tragedia avvenuta il 3 ottobre 2013, arriva una condanna in primo grado a sei anni di car ...

