Un testimone oculare racconta ai giudici: Giulio Regeni fu torturato a morte (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un dipendente del ministero dell'Interno egiziano, ha raccontato ai magistrati di avere visto dentro una cella, il ricercatore italiano ammanettato e con evidenti segni di torture. Una testimonianza ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un dipendente del ministero dell'Interno egiziano, hato ai magistrati di avere visto dentro una cella, il ricercatore italiano ammanettato e con evidenti segni di torture. Una testimonianza ...

Yavonz15 : @redazioneiene @a_monteleone @marcoocchipintj Giustamente perché credere ad una delle vittime nonché testimone ocul… - Piera_smile : Un servizio in cui si parla di un delitto in cui c’è un testimone oculare, uno stato che ( secondo voi) non ha capi… - fenice_risorta : @Marcellinosuper E si, ' lei non sa chi sono io' - schtennis : @Pagolo Sono testimone oculare. Non ho potuto scrivere tutto perchè, dopo il doppiofallo, il battitore ha scomodato l'intero firmamento. - margotebasta : @ombroman @Vibes_San “Testimone oculare” ?? -

Ultime Notizie dalla rete : testimone oculare Un testimone oculare racconta ai giudici: Giulio Regeni fu torturato a morte TG La7 Darwin Pastorin piange l’amico Pablito: “Addio, campione umile”

Il giornalista era tra gli inviati di Tuttosport ai Mondiali '82 e fu testimone oculare anche della tripletta al Brasile: "Per Pablito fu il giorno di una seconda nascita. Dolce e spontaneo, seppe rim ...

Il killer era uscito di casa con il coltello: «Volevo uccidere Michele, è lui la causa dei miei fallimenti

ANCONA - «Sono uscito di casa per uccidere Michele. È lui la causa dei miei fallimenti». Pensieri e parole di Mattia Rossetti, il 26enne anconetano arrestato la ...

Il giornalista era tra gli inviati di Tuttosport ai Mondiali '82 e fu testimone oculare anche della tripletta al Brasile: "Per Pablito fu il giorno di una seconda nascita. Dolce e spontaneo, seppe rim ...ANCONA - «Sono uscito di casa per uccidere Michele. È lui la causa dei miei fallimenti». Pensieri e parole di Mattia Rossetti, il 26enne anconetano arrestato la ...