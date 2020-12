Ultime Notizie Roma del 11-12-2020 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 dicembre 2020)dailynews radiogiornale è venerdì 11 dicembre Buongiorno ben trovati all’ascolto da parte di Francesco Vitale appuntamento con l’informazione prosegue oggi vertice del Consiglio Europeo con con te ieri leader europei hanno trovato l’accordo su recovery quando ci sono 209 miliardi a disposizione dell’Italia Renzi rilancia e il Clan va tutto cambiato per me li verità che viva tornato ad attaccare la struttura dei consulenti se vieni si dice disponibile al dialogo sui forti ora concentriamoci su come usare meglio in vita di Maio Abc e peggiora la stima sulla crescita nella zona per il 2021 a + 3,9% si dice pronta ad adeguare i suoi strumenti brexit no Deal un passo secondo Johnson governo diviso sulla possibilità di spostamenti a Natale e Capodanno con con te che starebbe valutando se modificare il decreto legge attentando e allentando le restrizioni o limare le fa ...