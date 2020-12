Traffico Roma del 11-12-2020 ore 09:00 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane lunghe code per un incidente sul grande raccordo anulare tra l’appia e la Tiburtina in carreggiata esterna code anche in carreggiata interna ma per Traffico tra Roma sud e Laurentina rallentato il Traffico sul percorso Urbano della A24 da Togliatti alla tangenziale est e sulla tangenziale invece tra sala Campi Sportivi verso lo stadio È su viale Castrense in direzione di San Giovanni incidente in via Prenestina all’incrocio con via Conversano con rallentamenti a partire dalla rimessa Atac di Tor Sapienza riprende regolare il servizio il 8 prima limitato ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane lunghe code per un incidente sul grande raccordo anulare tra l’appia e la Tiburtina in carreggiata esterna code anche in carreggiata interna ma pertrasud e Laurentina rallentato ilsul percorso Urbano della A24 da Togliatti alla tangenziale est e sulla tangenziale invece tra sala Campi Sportivi verso lo stadio È su viale Castrense in direzione di San Giovanni incidente in via Prenestina all’incrocio con via Conversano con rallentamenti a partire dalla rimessa Atac di Tor Sapienza riprende regolare il servizio il 8 prima limitato ...

virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - VAIstradeanas : 09:08 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 09:05 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-12-2020 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 11-12-2020 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Roma-Fiumicino: sottopasso a Ponte Galeria chiuso per allagamento

Per un allagamento causato dalle piogge intense delle ultime ore, è provvisoriamente chiuso al traffico il sottopasso per l’inversione di marcia in direzione Roma sulla A91 “Roma-Aeroporto di Fiumicin ...

C’è la data: la Cassia riapre al traffico il 19 dicembre

C’è una nuova data per la possibile riapertura della consolare Via Cassia, nel tratto compreso tra il chilometro 177+300 e 179, o vero fra le località Poggio Istiano e Poggio Covili: i due casolari, o ...

Per un allagamento causato dalle piogge intense delle ultime ore, è provvisoriamente chiuso al traffico il sottopasso per l’inversione di marcia in direzione Roma sulla A91 “Roma-Aeroporto di Fiumicin ...C’è una nuova data per la possibile riapertura della consolare Via Cassia, nel tratto compreso tra il chilometro 177+300 e 179, o vero fra le località Poggio Istiano e Poggio Covili: i due casolari, o ...