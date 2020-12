The Elder Scrolls Online, Gates of Oblivion è la nuova espansione dell'MMORPG in arrivo nel 2021 (Di venerdì 11 dicembre 2020) The Elder Scrolls Online continuerà ad aggiornarsi anche nel 2021. Durante i Game Awards 2020 è stata annunciata la nuova espansione: Gates of Oblivion, la quale ci porterà nei famosi regni daedrici resi popolari dal quarto capitolo della saga, The Elder Scrolls IV Oblivion. Notizia in allestimento. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Thecontinuerà ad aggiornarsi anche nel. Durante i Game Awards 2020 è stata annunciata laof, la quale ci porterà nei famosi regni daedrici resi popolari dal quarto capitoloa saga, TheIV. Notizia in allestimento. Leggi altro...

Yuki_the_goddes : RT @Jotarooo0: QUERO ELDER RING AHHHHHHHHHHHHH. To com sono mas confiante no titio Miyazaki - zazoomblog : The Elder Scrolls VI viene citato sul PlayStation Blog. Il gioco è in arrivo anche su PS5? - #Elder #Scrolls… - Eurogamer_it : #TheElderScrollsVI viene citato sul #PlayStation Blog. Il gioco è in arrivo anche su #PS5? -