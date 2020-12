Samsung MicroLED: una TV da 110? che profuma di futuro (Di venerdì 11 dicembre 2020) Samsung MicroLED inaugura una nuova era di qualità dell’immagine e design mozzafiato. La tecnologia di prossima generazione di display TV è ora disponibile per una casa “fuori dagli schemi” grazie alla presentazione di Samsung MicroLED 110” in Corea Samsung Electronics ha annunciato il lancio del rivoluzionario Samsung MicroLED da 110? e la pre-vendita che sarà avviata oggi in Corea. A differenza di qualsiasi altro display attualmente disponibile sul mercato, Samsung MicroLED offre una sorprendente vivacità e luminosità dei colori con tecnologia di visualizzazione a LED auto-emissiva. “The Wall” è il primo display MicroLED di Samsung introdotto nel 2018 – un sistema ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 11 dicembre 2020)inaugura una nuova era di qualità dell’immagine e design mozzafiato. La tecnologia di prossima generazione di display TV è ora disponibile per una casa “fuori dagli schemi” grazie alla presentazione di” in CoreaElectronics ha annunciato il lancio del rivoluzionarioda? e la pre-vendita che sarà avviata oggi in Corea. A differenza di qualsiasi altro display attualmente disponibile sul mercato,offre una sorprendente vivacità e luminosità dei colori con tecnologia di visualizzazione a LED auto-emissiva. “The Wall” è il primo displaydiintrodotto nel 2018 – un sistema ...

HDblog : RT @HDblog: Samsung presenta il primo TV MicroLED: 110' Ultra HD da 130.000 euro - NotDjey : Samsung 110' MicroLed : dispo fin Q1 2021 voilà un timing qui me convient ;-) - ilsoftware : Samsung presenta il TV MicroLED da 110 pollici: cos'è e come funziona - geeklinkit : Samsung ha dichiarato che per realizzare il MicroLED da 110? è stato necessario apportare alcune innovazioni. #geek… - fainformazione : Samsung MicroLED TV da 110 pollici, in pre-ordine partendo dalla Corea Atteso da diverso tempo, non ha tradito le… -