Rosso Conero si converte ai rosati e bollicine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Rosso Conero vira su rosati e bollicine. Il Consorzio va verso nuove forme di vinificazione e ha fatto richiesta per il riconoscimento della bag-in-box nel disciplinare. Tutto per conquistare il Nord Europa. Non per controbattere, ma negli anni passati il consorzio stava crescendo alla grande. La conquista del mercato europeo con il vino in Leggi su periodicodaily (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ilvira su. Il Consorzio va verso nuove forme di vinificazione e ha fatto richiesta per il riconoscimento della bag-in-box nel disciplinare. Tutto per conquistare il Nord Europa. Non per controbattere, ma negli anni passati il consorzio stava crescendo alla grande. La conquista del mercato europeo con il vino in

MoliPietro : Rosso Conero si converte ai rosati e bollicine - VirialexViri : RT @Marco_K18: Il #RossoConero vira su rosati e bollicine e adotta la tanica in cartone per conquistare il Nord Europa : verso nuove forme… - missaglia_sara : RT @Marco_K18: Il #RossoConero vira su rosati e bollicine e adotta la tanica in cartone per conquistare il Nord Europa : verso nuove forme… - Bereilvino : RT @Marco_K18: Il #RossoConero vira su rosati e bollicine e adotta la tanica in cartone per conquistare il Nord Europa : verso nuove forme… - paroledivino : RT @Marco_K18: Il #RossoConero vira su rosati e bollicine e adotta la tanica in cartone per conquistare il Nord Europa : verso nuove forme… -