Recovery: Bellanova, 'no a consulentificio, prima di governance si discuta merito' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Il Recovery rappresenta una opportunità straordinaria che il Paese non può sprecare. A rispondere della capacità di costruzione e attuazione del Piano è e sarà il Governo, non tecnici individuati non si sa come che commissariano competenze e strutture pubbliche. Nessun consulentificio perché quelle risorse devono invece essere utilizzate per rinnovare e adeguare la pubblica amministrazione al ruolo che deve avere nel rilancio del Paese. Strategico soprattutto nel Mezzogiorno. E' questa l'indicazione che viene dall'Europa, non altre". Così la ministra alle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, a 'Il Quotidiano del Sud'. "prima ancora della governance -prosegue la ministra- la priorità è l'impianto complessivo del Piano nazionale, quello su cui insieme ai miei uffici sto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Ilrappresenta una opportunità straordinaria che il Paese non può sprecare. A rispondere della capacità di costruzione e attuazione del Piano è e sarà il Governo, non tecnici individuati non si sa come che commissariano competenze e strutture pubbliche. Nessunperché quelle risorse devono invece essere utilizzate per rinnovare e adeguare la pubblica amministrazione al ruolo che deve avere nel rilancio del Paese. Strategico soprattutto nel Mezzogiorno. E' questa l'indicazione che viene dall'Europa, non altre". Così la ministra alle Politiche Agricole, Teresa, a 'Il Quotidiano del Sud'. "ancora della-prosegue la ministra- la priorità è l'impianto complessivo del Piano nazionale, quello su cui insieme ai miei uffici sto ...

