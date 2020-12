Queensryche | morto l’ex produttore Jason Slater

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Queso 2020 sembra non finire di decimare musicisti e nomi illustri della musica. Informiamo infatti che ildeie bassista dei Third Eye Blindè deceduto a 49 anni a causa di una gravissima insufficienza epatica. La morte di, avvenuta in un ospedale delle Hawaii, è stata annunciata dalla figlia Alyssa Carlson dopo che lei stessa non era stata informata dei problemi del padre, che aveva nascosto la sua malattia. Troppo grande e il dolore e la commozione degli amici del/bassista. “Quando un membro vivace della scena musicale viene a mancare troppo presto è sempre un momento triste”, ha commentato un rappresentante dei Third Eye Blind a TMZ . Craig Locicero, bassista noto per la militanza nei Forbidden, a proposito del decesso ha ...