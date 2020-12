Petroliferi in flessione | il greggio arretra dai massimi

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Si muovono al ribasso i titolidi Piazza Affari, in scia al calo dei prezzi del, dopo il forte rialzo segnato la vigilia, complice il sostegno fornito dall’Opec+. Il Cartello allargato, la scorsa settimana, ha trovato la quadra su un prolungamento dei tagli produttivi, che sarebbero scaduti alla fine dell’anno. A sostenere le quotazioni di oro nero contribuisce anche l’ottimismo per un recupero della domanda, quando il vaccino anti-Covid metterà fine alla fase di emergenza. L’indice di riferimento FTSE IT Oil & Gas mostra unadello 0,83%. Giù anche il benchmark a livello europeo (DJ Stoxx Energy) che scivola dell’1,38%. Tra i player del comparto, Eni perde l’1,09% mentre Tenarisdell’1,53%. Il Light Crude statunitense scambia a 46,76 dollari al barile, in calo ...