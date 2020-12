Per Carofiglio anche un magistrato deve nutrirsi con l'arte del racconto (Di venerdì 11 dicembre 2020) di Antonio Salvati 'Tra romanzi e saggi non vedo differenza', ha sostenuto recentissimamente Gianrico Carofiglio . Non c' è una soluzione di continuità tra il Carofiglio narratore e il Carofiglio ... Leggi su globalist (Di venerdì 11 dicembre 2020) di Antonio Salvati 'Tra romanzi e saggi non vedo differenza', ha sostenuto recentissimamente Gianrico. Non c' è una soluzione di continuità tra ilnarratore e il...

Per Carofiglio anche un magistrato deve nutrirsi con l’arte del racconto

Lo scrittore non vede “differenza tra romanzi e saggi”. E ha descritto come un membro della giustizia deve confrontarsi con la cultura nella sua ultima opera narrativa ...

