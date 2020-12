Nocera Inferiore, pompieri e carabinieri indagano su agguato: ferita una persona (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Ancora nessuna traccia dell’arma che i vigili del fuoco e carabinieri stanno cercando nel torrente Cavaiola a Nocera Inferiore, dove presumibilmente l’autore di un attentato l’avrebbe gettata dopo aver ferito nel corso della notte in via Pucci una persona. Mentre la vittima è stata operata d’urgenza in ospedale per la ferita che lo ha colpito all’addome, si cerca l’arma nel fiume ed il movente dell’agguato che potrebbe essere legato ad un regolamento di conti. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Nocera Inferiore. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Ancora nessuna traccia dell’arma che i vigili del fuoco estanno cercando nel torrente Cavaiola a, dove presumibilmente l’autore di un attentato l’avrebbe gettata dopo aver ferito nel corso della notte in via Pucci una. Mentre la vittima è stata operata d’urgenza in ospedale per lache lo ha colpito all’addome, si cerca l’arma nel fiume ed il movente dell’che potrebbe essere legato ad un regolamento di conti. Le indagini sono affidate aidella compagnia di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

