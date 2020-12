Maurizio Costanzo | le parole che non ti aspetti su Emma Marrone

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tra le cantanti più apprezzate e conosciute del mondo della musica nostrana,è finita spesso al centro delle critiche per via delle sue scelte musicali e anche per essere una donna molto indipendente. A tal proposito è intervenuto, che ha speso dellein difesa della cantante.suL'articolo proviene da www.meteoweek.com.