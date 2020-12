Manchester United, Bruno Fernandes giocatore del mese: “Orgoglioso, ora un trofeo” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Bruno Fernandes si è aggiudicato per la terza volta il premio di calciatore del mese in Premier League. Il trequartista del Manchester United si gode il prestigioso riconoscimento, ma adesso punta anche a vincere un titolo nel calcio inglese, in particolare il campionato che manca ormai da diversi anni ai Red Devils: “In Premier è già difficile riceverne uno, quindi sono davvero orgoglioso di averne conquistati tre. Sarò felice quando vincerò la Premier League. L’obiettivo dal mio arrivo in Inghilterra, in un club così prestigioso, era vincere la Premier League”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020)si è aggiudicato per la terza volta il premio di calciatore delin Premier League. Il trequartista delsi gode il prestigioso riconoscimento, ma adesso punta anche a vincere un titolo nel calcio inglese, in particolare il campionato che manca ormai da diversi anni ai Red Devils: “In Premier è già difficile riceverne uno, quindi sono davvero orgoglioso di averne conquistati tre. Sarò felice quando vincerò la Premier League. L’obiettivo dal mio arrivo in Inghilterra, in un club così prestigioso, era vincere la Premier League”. SportFace.

romeoagresti : #Raiola in esclusiva a ‘Tuttosport’: “Inutile girarci attorno, #Pogba al Manchester United è infelice, non riesce p… - desimpedidos : Bragantino 2 x 0 Manchester United - tancredipalmeri : Lo Juventus offrirà a gennaio al Manchester United uno scambio Dybala-Pogba. L’uscita di Raiola era nell’aria a To… - julianMcu92 : @DiablosRojosEs Manchester United es Bruno. - sportface2016 : #ManchesterUnited, #BrunoFernandes giocatore del mese per la terza volta: 'Orgoglioso, ora un trofeo' -