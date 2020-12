Lo Stato torna proprietario dell’Ilva | ma a guidare sarà ancora Mittal

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 11 dicembre 2020) E così, dopo 25 anni, lo, proprio nel giorno in cui per Fabio Riva è arrivata l’assoluzione anche in appello. L’ufficialità dell’accordo tra Arcelore Invitalia è arrivata ieri sera poco prima di mezzanotte con un comunicato congiunto dei ministri dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e di quello dell’Economia Roberto Gualtieri. Sono serviti dieci giorni in più rispetto alla data di scadenza fissata per il 30 novembre, con un lavoro fino all’ultimo minuto tra Roma e Londra. Con la schiera di tecnici e legali che da un lato e dall’altro hanno limato e rivisto ogni parola e dettaglio del testo. Finché, a mercati chiusi, è arrivato il via libera. L’intesa prevede che lo, attraverso il braccio di Invitalia, rilevi dal prossimo gennaio il ...