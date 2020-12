L’ennesimo penultimatum di Renzi "Pronto a far cadere Conte? Sì, se.." (Di venerdì 11 dicembre 2020) Attacco pesantissimo di Matteo Renzi a Giuseppe Conte sulla gestione delle risorse del Next Generation Eu. Mai prima d'ora l'ex premier aveva usato toni così duri, accuse e minacce affidate alle colonne de El Pais, quotidiano spagnolo. "Per evitare che Italia viva tolga l'appoggio al governo, Giuseppe Conte deve chiedere scusa e ritirare l Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 11 dicembre 2020) Attacco pesantissimo di Matteoa Giuseppesulla gestione delle risorse del Next Generation Eu. Mai prima d'ora l'ex premier aveva usato toni così duri, accuse e minacce affidate alle colonne de El Pais, quotidiano spagnolo. "Per evitare che Italia viva tolga l'appoggio al governo, Giuseppedeve chiedere scusa e ritirare l Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : L’ennesimo penultimatum di Renzi 'Pronto a far cadere Conte? Sì, se…' - Ettore572 : RT @maryfagi: L’ennesimo penultimatum Se i grilli sono #traditori, Renzi è il solito pagliaccio - maryfagi : L’ennesimo penultimatum Se i grilli sono #traditori, Renzi è il solito pagliaccio - SalLegna : @GuidoCrosetto L’ennesimo discorso del penultimatum... Ad ogni intervento di Renzi in Senato leggo di approvazione… - valter_cozzi : @matteorenzi spero non sia l'ennesimo penultimatum -