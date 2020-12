Incredibile: a Roma gli adolescenti si trovano per picchiarsi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ha scatenato incredulità e sgomento il video di ragazzini che si azzuffano al Pincio. Un tripudio di “sabato di violenza”, “babygang”, e altre meraviglie che sta tenendo banco da giorni sui social. È colpa dei videogiochi? Del lockdown? È un segno del malcostume dilagante? Purtroppo gli adolescenti si trovano per picchiarsi fin dall’alba dei tempi; serve a guadagnarsi il rispetto del branco, a sfogare il testosterone e la frustrazione sessuale, ma anche a imparare a difendersi. Se non lo fai a 16 anni, cresci credendo le scazzottate siano chissà che, ti sale la paura e finisci nelle mani di cialtroni che promettono d’insegnarti mosse magiche contro manichini consenzienti. Se invece sei nato in provincia o in periferia, sai che sono baggianate. Le zuffe non hanno nulla a che fare con quelle che si vedono. Finisci a rotolarti per ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ha scatenato incredulità e sgomento il video di ragazzini che si azzuffano al Pincio. Un tripudio di “sabato di violenza”, “babygang”, e altre meraviglie che sta tenendo banco da giorni sui social. È colpa dei videogiochi? Del lockdown? È un segno del malcostume dilagante? Purtroppo glisiperfin dall’alba dei tempi; serve a guadagnarsi il rispetto del branco, a sfogare il testosterone e la frustrazione sessuale, ma anche a imparare a difendersi. Se non lo fai a 16 anni, cresci credendo le scazzottate siano chissà che, ti sale la paura e finisci nelle mani di cialtroni che promettono d’insegnarti mosse magiche contro manichini consenzienti. Se invece sei nato in provincia o in periferia, sai che sono baggianate. Le zuffe non hanno nulla a che fare con quelle che si vedono. Finisci a rotolarti per ...

A Mestre, invece, nel 1980 erano grandi partite di Risiko e ritrovi con la cumpa del catechismo a parlare del vangelo.

