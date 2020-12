Hanno chiesto il bonus rilasciando attestazioni false: denunciate 60 persone (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArzano (Na) – Indagine economica a largo raggio su disposizione del Comando Provinciale di Napoli per i carabinieri della compagnia di Casoria. I militari della tenenza di Arzano Hanno denunciato per il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche ben 60 persone. I Carabinieri Hanno accertato che i 60 cittadini Hanno chiesto al comune di Arzano – mediante false attestazioni – il “bonus alimentare” previsto dal governo in favore delle famiglie bisognose per l’emergenza pandemica da covid-19. Le domande “indirizzate” al comune per ottenere il diritto in questione erano circa 1000 e i militari dell’Arma le Hanno acquisite. Durante gli accertamenti sono emerse le 60 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArzano (Na) – Indagine economica a largo raggio su disposizione del Comando Provinciale di Napoli per i carabinieri della compagnia di Casoria. I militari della tenenza di Arzanodenunciato per il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche ben 60. I Carabinieriaccertato che i 60 cittadinial comune di Arzano – mediante– il “alimentare” previsto dal governo in favore delle famiglie bisognose per l’emergenza pandemica da covid-19. Le domande “indirizzate” al comune per ottenere il diritto in questione erano circa 1000 e i militari dell’Arma leacquisite. Durante gli accertamenti sono emerse le 60 ...

SkyTG24 : 'Gli oggetti volanti non identificati hanno chiesto di non rendere pubblico che sono qui, l'umanità non è ancora pr… - AnnalisaChirico : 'I medici di BoJo hanno chiesto il 'protocollo Trieste' che usa le giuste dosi di cortisone e anche l'Oms lo ha ric… - matteosalvinimi : Oggi nella Giornata mondiale del #Volontariato rinnoviamo l’appello a Conte. Su iniziativa della Lega, tutte le Reg… - s4racg : RT @greenvloloxhs: una local ha chiesto su ig cosa faranno i suoi followers a Capodanno e un sacco hanno risposto 'festa, sperando di non f… - CeotechI : RT @CeotechI: Ti sei mai chiesto come si fanno quelle foto dove acqua e nuvole hanno un effetto seta?.... - #kfconcept #filter #fotografia… -