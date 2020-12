Grande Fratello Vip: Pierpaolo Pretelli ha dimenticato Elisabetta Gregoraci? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Stando a quanto sta andando in onda dalla casa più spiata d’Italia, Pierpaolo Pretelli avrebbe già dimenticato Elisabetta Gregoraci, dopo la sua uscita dalla casa. Pare che sia in atto in flirt con un’altra concorrente della casa del Gf Vip. L’USCITA ANTICIPATA DI Elisabetta Gregoraci DAL GF VIP – La Gregoraci ha deciso di abbandonare anticipatamente L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Stando a quanto sta andando in onda dalla casa più spiata d’Italia,avrebbe già, dopo la sua uscita dalla casa. Pare che sia in atto in flirt con un’altra concorrente della casa del Gf Vip. L’USCITA ANTICIPATA DIDAL GF VIP – Laha deciso di abbandonare anticipatamente L'articolo

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #11dicembre 1909; il celebre Fratello #GuglielmoMarconi, grande fisico e inventore, viene insignito de… - maparIiamodime : RT @oppirla: Francesco ha: - Rifiutato tre volte Temptation Island - Abbandonato il Grande Fratello a metà pecorso nonostante avrebbe potu… - MatteoSpagnolo2 : non ve ne siete accorti di un piccolo particolare ,quando hanno fatto il post di verissimo sulla sorpresa di eli, p… -